В Одессе задержали проректора вуза при получении 62,5 тысяч гривень взятки

Проректор государственного университета требовал взятку от представителя предприятия за заключение договора по использованию жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

В Одессе задержан проректор вуза при получении взятки в размере 62,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники прокуратуры области совместно с работниками областного управления защиты экономики полиции и следователями регионального главка Нацполиции разоблачили чиновника одесского государственного университета.

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В частности, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тыс. грн от представителя предприятия за заключение договора по использованию жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша – 62,5 тыс. грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Как уточнили УНИАН в полиции, речь идет об одном из проректоров Одесского государственного экологического университета.