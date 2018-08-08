В Украине в прошлом месяце в результате ДТП погибло 19 детей, более 320 пострадали
В июле в Украине вследствие дорожно-транспортных происшествий погибло 19 детей, пострадавших в возрасте до восемнадцати лет - 324.
Об этом на своей странице Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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"Только за июль месяц в Украине пострадало в ДТП 324 ребенка в возрасте «до восемнадцати». Еще 19 погибших-детей. Из них: детей-пешеходов пострадало - 91, погибло - 8; детей-велосипедистов пострадало - 34, погибло - 1; в других ДТП - пострадало 199 детей, погибли - 10 детей", - сообщил он.
По его словам, причин ДТП немного, в основном - это нарушение правил дорожного движения.
"Ребенок нарушил правила дорожного движения, родители нарушили правила дорожного движения, кто-то другой нарушил правила дорожного движения и те самые "непреодолимые случаи", - написал Белошицкий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, на Херсонщине в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли двое детей.