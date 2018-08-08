На Днепропетровщине задержали водителя Audi, который совершил смертельное ДТП с рейсовым автобусом

Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

В Днепропетровской области задержан водитель Audi, который совершил столкновение с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое человек и еще более 20 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, 34-летний водитель задержаны в порядке ст. 208 УПКУ.

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Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.

В ведомстве отметили, что сегодня будет решаться вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

По последней информации, в дорожно-транспортном происшествии погибло 2 человека – мужчина и женщина 1961 и 1966 годов рождения. 23 человека получили травмы, из них 14 направлены в больницы, 9 назначено лечение амбулаторно.

Как сообщал УНИАН, вечером 7 августа в Днепропетровской области на перекрестке вблизи с. Лобойковка Петриковского района в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем Audi двое людей погибли, еще 13 были травмированы. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп» и влетел в бок автобуса, из-за чего тот перевернулся.