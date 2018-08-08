Притомился: на опоре моста Патона в Киеве осыпалась каменная облицовка (фото)

Одна из опор моста Патона сбросила "юбку" из облицовочного камня, под которой уже можно увидеть арматуру.

В Киеве на одной из опор моста имени Патона, который проходит через реку Днепр, осыпался облицовочный камень.

Соответствующее фото опубликовала Татьяна Беленок в соцсети Facebook.

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На снимке видно, что одна из опор сбросила "юбку" из облицовочного камня, под которой уже можно лицезреть арматуру.

Отметим, что проблема с обвалившейся облицовкой на опоре появилась еще несколько лет назад, о чем тогда сообщали СМИ. Однако, судя по новой фотографии, ситуация на опоре только ухудшилась.

В 2016 году в "Киевавтодоре" заверили, что разрушение облицовки не несет угрозы целостности самой опоры.

Ранее УНИАН сообщал, что киевский мост Метро, который проходит через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский.

По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

В свою очередь, в КГГА заверили, что состояние столичного моста Метро определено как «ограниченно работоспособное», в связи с чем предполагается в следующем году начать его капитальный ремонт.

«Обследование (проведенное в 2015-2016 годах - УНИАН) установило, что к моменту аварийности – еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», – отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.