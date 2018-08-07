На Днепропетровщине автобус столкнулся с иномаркой: двое погибших, 13 пострадавших (фото, видео)

Водитель Audi не отреагировал на знак «Стоп» и «влетел» автобусу в бок, из-за чего он перевернулся.

На Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой в Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль Audi и рейсовый автобус с пассажирами.

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, на данный момент насчитывается 2 погибших и 13 пострадавших.

Замначальника Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак «Стоп» и «влетел» автобусу в бок, из-за чего он перевернулся.

Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса потерпевших, а также вырезают тела погибших. Автобус поднимают с помощью автокрана.

Правоохранители выясняют детали происшествия и устанавливают точное количество жертв и пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Днепре грузовик протаранил два автомобиля, в результате чего погибло два человека.