На Закарпатье нашли мертвым лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ

Руководитель организации скаутов «Галицкая Русь» Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатья.

Соответствующее сообщение опубликовал портал «Закарпаття онлайн» со ссылкой на бывшего лидера «Российского движения на Украине» Александра Свистунова. «Существует версия, что он повесился, но это - версия. Версий очень много. Никто ничего толком не знает», − сказал он.

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Свистунов также уточнил, что Арбатов долго и плодотворно работал с российским консульством во Львове.

Также известно, что он со своими скаутами из «Галицкой Руси» занимался ремонтом советских памятников во Львове.