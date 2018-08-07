Под Запорожьем в грузовом поезде обнаружили опасную находку – серьезный арсенал боеприпасов (фото)

Полицейские в поезде нашли 27 корпусов гранат «Ф-1», 44 запала УЗРГМ, 13 корпусов гранат «РГД-5», 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки "РГД-2Б".

В Бильмацком районе Запорожской области полицейские изъяли гранаты, запалы, патроны и дымовые шашки, а в Днепровском районе Запорожья – патроны.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, изъятое направлено на исследование, открыты уголовные производства.

Отмечается, что 3 августа работниками Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции «Камыш-Заря» в грузовом вагоне поезда, который перевозит фарфоровую глину (каолин), были обнаружены боеприпасы.

На место вызвали сотрудников Взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области.

«Полицейские изъяли 27 корпусов гранат «Ф-1», 44 запалы УЗРГМ, 13 корпусов гранат «РГД-5», 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки "РГД-2Б"», – говорится в сообщении.

А 4 августа работники криминальной полиции по проспекту Металлургов в городе Запорожье обнаружили и изъяли у мужчины, 1981 года рождения, 30 патронов калибром 9 мм.

Все изъятое направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

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Также 3 августа во время обыска домовладения, по месту проживания мужчины 1993 года рождения, в Мелитопольском районе, полицейские обнаружили и изъяли: 223 крупнокалиберных патронов различного диаметра; 4 маршевых двигателя ПГ-9; 2 гранаты ВОГ-17; 2 артиллерийских подрывника; детонатор ПГ-7; 1 УЗРГМ. Все боеприпасы имели высокую степень уровня опасности, в связи с чем, они были обезврежены на полигоне в Мелитопольском районе.

Открыты уголовные производства по признакам ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции уточнили, что с начала года запорожскими полицейскими 172 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ.