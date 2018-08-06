Ходил по улицам и звал на помощь: в Днепре мужчина "пошутил" над другом и вручил ему гранату без чеки

Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь. Злоумышленник, который подшутил над своим приятелем, сунув ему в руки боеприпас, задержан.

В Днепре вчера, 5 августа, сотрудники патрульной полиции оказали помощь мужчине, который ходил по улицам, держа в руках гранату без чеки.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Днепра, мужчина поссорился с приятелем, который дал ему в руку гранату и выдернул чеку.

Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь. На место прибыли полицейские, взрывотехники и «скорая». Близлежащий квартал был оцеплен правоохранителями. Один из полицейских обхватил руки мужчины с гранатой своими, чтобы удержать спусковой механизм гранаты. После этого было решено обмотать руки скотчем, чтобы предотвратить взрыв.

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Через несколько минут взрывотехники изъяли гранату. Оказалось, что внешне ее корпус был похож на боевую гранату Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества —тротила.

В ходе расследования инцидента полицейские выяснили адрес владельца гранаты. Бойцы спецподразделения КОРД оцепили территорию у дома злоумышленника, после чего он был задержан.