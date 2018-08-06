В Запорожье 17-летняя девушка за рулем врезалась в полицейских и сбила двух пешеходов

Вместе с девушкой в салоне автомобиля находился нетрезвый мужчина, который, по его словам, обучал несовершеннолетнюю вождению.

В Запорожье несовершеннолетняя девушка за рулем автомобиля спровоцировала дорожно-транспортное происшествие с полицейской машиной, после чего совершила наезд на двух пешеходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Согласно сообщению, авария произошла в воскресенье, 5 августа. Около 23:30 на перекрестке ул. Молодежная и Республиканская Daewoo Racer врезался в служебный автомобиль патрульной полиции. После этого авто сбило двух пешеходов и попыталось скрыться с места преступления.

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Как установили полицейские, за рулем автомобиля находилась 17-летняя девушка. Рядом с ней в салоне был мужчина 1990 года рождения. Он рассказал правоохранителям, что несовершеннолетняя находилась за рулем, так как он учил ее водить автомобиль. Сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и за последний год 6 раз привлекался к административной ответственности.

Пострадавших пешеходов с множественными переломами госпитализировали.

Ранее в Черновицкой области столкнулись два авто - один человек погиб, еще семеро госпитализированы.