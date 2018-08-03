В Днепре двое пьяных мужчин устроили хаотичную стрельбу, ранив девушку (фото, видео)

Стрельбой решили развлечься 42-летний мужчина и его 31-летний гость, которые праздновали день рождения.

В Днепре полиция задержала двух мужчин, которые вчера, 2 августа, хаотично стреляли из карабина в воздух на территории частного двора.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, злоумышленники совершили из оружия 16 выстрелов, один из которых случайно попал в девушку, находившуюся в 500 м от места происшествия.

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Согласно сообщению, пуля задела правую щеку потерпевшей. Врачи «скорой» оказали 26-летней женщине помощь на месте происшествия. Ее жизни ничего не угрожает.

Как выяснилось, стрельбой решили развлечься 42-летний мужчина и его 31-летний гость, которые праздновали день рождения. Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Оценив серьезность ситуации, полиция окружила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков. Когда правоохранителям стало известно место пребывания преступников, для их задержания были привлечены спецназовцы «КОРД». В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров со злоумышленниками, последние были задержаны правоохранителями.

Карабин и гильзы изъяты. Сейчас идет баллистическая экспертиза.

Видео: Полиция Днепропетровщины

По данному факту следователями Шевченковского отдела полиции г.Днепр открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За указанное преступление хулиганам грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранішен УНИАН сообщал, что на футбольном матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" – "Колос" в Савинцах произошла стрельба. Неизвестные стреляли из автомата Калашникова.