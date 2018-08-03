Масштабный пожар в харьковском вузе: полиция начала расследование

Виновным грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В Харькове полиция ведет расследование по факту пожара в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

«Вчера, 2 августа, сведения о событиях были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Следствие продолжается. Виновным грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет», - отметили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии на улице Университетская, 12 (одно из старейших зданий Харькова, бывший губернаторский дом, позже – первое здание Каразинского университета).

Огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы. Кроме того, огонь полостями внутренних конструкций распространялся на помещение второго этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв.м. Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

2 августа в 18:00 пожар был локализован, а сегодня в 7:05 полностью ликвидирован. Причину возникновения пожара и сумму ущерба сейчас устанавливают.