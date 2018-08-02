На Киевщине двое россиян устроили "расправу" над местными жителями из-за замечания

Иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы.

На Киевщине двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

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Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в социальной сети Facebook.

По данным полиции, в селе Саливенки Васильковского района местный 59-летний житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сетки на арендованном им водоеме. Однако молодые люди набросились на него и жестоко избили.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и грудной клетки. На замечание еще одного местного жителя нападавшие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль «ВАЗ 2101», отметили в полиции.

Полиция задержала нападавших, ими оказались граждане Российской Федерации 19-ти и 29-ти лет. Как доказательства правоохранители изъяли топор, биту, раскладной нож, мобильные телефоны и автомобиль Volkswagen Golf, на котором передвигались молодые люди.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания злоумышленникам меры пресечения. Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет.

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О задержании иностранцев поставлено в известность посольство РФ в Украине и консульский отдел МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Кривом Роге на территории коммунального предприятия «Скоростной трамвай» произошло нападение на фотокорреспондента информационного портала «Первый Криворожский» Николая Чирву, когда тот пытался собрать информацию о жестоком обращении с бездомными собаками на территории КП.

По предварительным данным, нападающим был работник предприятия, который представился как заместитель начальника охраны. Охранник кричал "Я русский, бл*" и обзывал всех вокруг "хохлами".