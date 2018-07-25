В Киеве из-за ливня обрушилась часть моста (фотогалерея)

В результате обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта.

В среду, 25 июля, на улице Елены Телиги в следствие сильного ливня частично обвалились конструкции путепровода через улицу Кирилловскую.

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Инцидент произошел на пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе столицы, сообщает "Киев информ" на странице в Facebook.

В результате обвала пострадали коммуникации и магистральный оптоволоконный кабель.

"Предварительно пострадавших нет. Нарушена ли целостность моста так же на данный момент не известно", - говорится в сообщении.

«Обваливается мост... Жесть в Киеве продолжается: разрушается путепровод на Телиги/Кириловской. Конструкции буквально смывает вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте ремонтники. Наблюдают. Движение парализовано», - говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечает РБК-Украина, в результате обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, на Киев обрушился невероятный ливень, затопив многие улицы и парализовав движение транспорта.