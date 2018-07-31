В Харькове легковушка на пешеходном переходе сбила насмерть 10-летнего мальчика

Автомобилем ВАЗ-21111 управляла 50-летняя женщина.

В Харькове легковушка сбила на пешеходном переходе 10-летнего мальчика, который скончался по дороге в больницу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Харьковщины.

"Происшествие произошло сегодня около 14.45 на проспекте Московском в Немишлянском районе Харькова. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль ВАЗ-21111 под управлением 50-летней женщины. Подросток получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, опрашиваются свидетели. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 24 июля водитель автомобиля Hummer на бульваре Леси Украинки в Киеве, игнорируя красный сигнал светофора, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.