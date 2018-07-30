В Харькове третий день ищут мужчину, который ранил в спину 13-летнюю девочку

В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

В Харькове третий день ищут мужчину, который 27 июля вечером посреди улицы ударил острым предметом в спину 13-летнюю девочку и скрылся.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел 27 июля около 22:00 на проспекте Архитектора Алешина.

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"13-летняя девочка была доставлена в Харьковскую областную детскую клиническую больницу с колотой раной грудной клетки неустановленным предметом. В настоящее время полицейские принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - рассказали в полиции.

Других подробностей этого инцидента в Нацполиции не сообщили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает штраф или общественные работы, или исправительные работы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харьковской области 17-летний парень ударил себя ножом в грудь в присутствии матери.