В Украине за полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тысяч ДТП

Беспечность нетрезвых водителей привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек.

В Украине за полгода по вине пьяных водителей произошло более двух тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них более 340 - с пострадавшими.

Об этом шла речь сегодня, 24 июля, во время рабочего межведомственного совещания Министерства внутренних дел под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексей Сергеев, с начала года произошло 97 резонансных ДТП, в которых погибли или травмировано много людей. Причем половина из этих происшествий произошло с участием автобусов и маршрутных транспортных средств. Сергеев добавил, что основными причинами аварий с участием перевозчиков является ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения. «Вместе с тем, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых - с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек», - отметил начальник ДОАООР и добавил, что составлено более 61 тысячи Административных протоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.

При этом Сергеев отметил, что на сегодняшний день общая ситуация на автодорогах является наиболее спокойной за последние три года. Так, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых есть пострадавшие, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%.

С учетом результатов анализа аварийности в Нацполиции разработали и утвердили план неотложных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на территории государства.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Житомирской области: владельца маршрутки отправили под домашний арест (видео)

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, в патрулировании дорог дополнительно задействованы 54 экипажа патрульной полиции и 114 экипажей групп реагирования патрульной полиции. На патрулирование дорог международного, государственного и регионального значения заступают 540 экипажей, которые фокусируют внимание именно на безопасности дорожного движения.

Также, добавил он, созданы совместные мобильные группы из числа сотрудников Департамента патрульной полиции и Департамента превентивной деятельности с целью проверки состояния несения службы.

«Взято на контроль несение службы нарядами патрульной службы на автомобильных дорогах государственного значения, местах концентрации ДТП и местах с напряженным транспортным движением. В первую очередь, в южном направлении и направлении стран Европейского союза. Мы уже имеем конкретные результаты и приложим усилия, чтобы ситуация на автодорогах Украины стала более безопасной», - подчеркнул Билошицкий.

Ранее пьяный водитель на Львовщине сбил супругов, когда ехал с места первого ДТП.