На Львовщине водитель квадроцикла въехал в группу детей возле магазина: много пострадавших

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Сколевском районе Львовской области водитель квадроцикла въехал в группу детей, в результате наезда пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля около 16.00 в горном поселке Верхнее Синевидное.

27-летний львовянин, управляя квадроциклом, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на группу детей, которые сидели за столом возле продуктового магазина.

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В результате ДТП пострадали шесть человек. Пять человек, в том числе четверо детей, один из которых 10-летний мальчик - гражданин Италии, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую районную больницу.

Пострадали дети в возрасте 6-13 лет, у них диагностированы ушибы, множественные ссадины, у двоих детей – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Также госпитализирована пассажирка квадроцикла, 23-летняя львовянка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб позвоночника и резаную рану затылка.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщили, что водителя квадроцикла проверяют на наличие алкогольного опьянения. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Елены Телиги и Щусева произошло смертельное ДТП. В результате столкновения одну из легковушек отбросило на тротуар, где в это время находились люди.

Один из пешеходов, мужчина 1961 г.р., погиб, другого пешехода направили в больницу с тяжелыми травмами. Также пострадали пассажир и водитель Renault. Именно этот автомобиль сбил людей и остановился, врезавшись в бетонный отбойник над путепроводом по улице Елены Телиги.