В Тернополе 8-летний мальчик бросил мужчине на голову с 8-го этажа бутылку с водой, пострадавшего пришлось госпитализировать

Мальчик, которого родители оставили дома одного, объяснил свой поступок тем, что хотел развлечься.

В Тернополе госпитализировали мужчину, которому на голову 8-й летний мальчик с 8-го этажа кинул двухлитровую пластиковую бутылку с водой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел вчера на улице Курбаса.

О том, что около 14 часов ему на голову бросили бутылку, в полицию сообщил потерпевший.

На момент прибытия правоохранителей 53-летнему мужчине стало плохо, инспекторы вызвали к нему скорую. По предварительным данным, у травмированного – закрытая черепно-мозговая травма.

Патрульные осуществили поквартирный обход многоэтажки и выяснили, что бутылку бросил 8-летний житель квартиры восьмого этажа, которого родители оставили дома одного.

Парень объяснил свой поступок тем, что хотел развлечься.

Как сообщал УНИАН, ранее на Одесчине задержали группу несовершеннолетних вандалов, которые ради развлечения разрушали памятники.