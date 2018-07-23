На Киевщине орудует маньяк, который угрожает женщинам изнасилованием (видео)

Те, кто вырвались, не всегда обращались в полицию, поэтому мужчина начал действовать более дерзко - нападал на женщин среди бела дня и в людных местах.

В поселке Коцюбинское, что в нескольких километрах от столицы, местные жительницы жалуются на нападения неизвестного мужчины, который прямо на улице хватает их за руки, тащит в кусты и угрожает изнасиловать.

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Как говорится в сюжете ТСН, женщины рассказывают, за последние две недели было уже до десяти таких случаев. Местные накануне написали коллективное заявление в полицию.

Тропа через лес ведет от автобусной остановки к населенному массиву. Именно там мужчина и нападал на женщин и девушек. Нападавший, которому на вид около 25 лет, блокировал женщину и тащил в кусты. Но женщинам удавалось вырываться. Те, кто вырвались, не всегда обращались в полицию, поэтому мужчина начал действовать более дерзко - нападал на женщин среди бела дня и в людных местах.

Одна из жертв, на которую мужчина дважды нападал, говорит что он возможно психически неуравновешенный.

Полиция сегодня нападавшего таки задержала. В 2013 году он был осужден за разбой и перемещен в ирпенское исправительное заведение. Полиция говорит, что официально недостаточно доказательств для привлечения его к ответственности, ведь в полиции принесли заявления только три женщины, и призывают всех женщин, на кого было совершено нападение прийти и рассказать об этом.