Водитель заснул: под Киевом автобус с детьми cъехал в кювет

В автобусе группа детей ехала на соревнования, обошлось без пострадавших.

Вблизи села Осиповка под Киевом автобус с детьми съехал в кювет.

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Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. В автобусе группа детей ехала на соревнования.

Видео: Facebook Nascja Mashchava

К счастью,на этот раз без пострадавших. Со слов очевидцев, автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе.

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