Водитель заснул: под Киевом автобус с детьми cъехал в кювет
17:17, 23 июля 2018Происшествия
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В автобусе группа детей ехала на соревнования, обошлось без пострадавших.
В результате аварии пострадавших нет / фото Facebook Nascja Mashchava
Вблизи села Осиповка под Киевом автобус с детьми съехал в кювет.
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Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. В автобусе группа детей ехала на соревнования.
Видео: Facebook Nascja Mashchava
К счастью,на этот раз без пострадавших. Со слов очевидцев, автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе.
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