Водитель заснул: под Киевом автобус с детьми cъехал в кювет

17:17, 23 июля 2018
Происшествия
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В результате аварии пострадавших нет / фото Facebook Nascja Mashchava

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Об этом говорится в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.  Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. В автобусе группа детей ехала на соревнования.

Видео: Facebook Nascja Mashchava

К счастью,на этот раз без пострадавших. Со слов очевидцев, автобус вылетел в левый по направлению движения кювет, проехав по встречной полосе.

Ранее в Ивано-Франковске BMW на скорости врезался в троллейбус.

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Теги: #Киев#ДТП#автобус