В киевском ТЦ женщина вскрыла себе вены из-за рюкзака за 500 гривень (фото, видео)

Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану гипермаркета, которая словила её спутника на краже.

В пятницу, 20 июля, в одном из торговых центров Киева женщина порезала себе вены. Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану гипермаркета, которая словила её спутника на краже.

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он ее муж, сообщает "Информатор". Как рассказал один из продавцов, мужчина украл в супермаркете рюкзак стоимостью 500 гривень. Пока он находился в комнате охраны, женщина устроила истерику с криками «выпустите моего мужа». После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в супермаркет, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Женщину госпитализировали, как сообщает издание, её жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полуголый мужчина в крови бил стекла и бросал с крыши шлакоблоки.