В киевском ТЦ женщина вскрыла себе вены из-за рюкзака за 500 гривень (фото, видео)

08:57, 21 июля 2018
Происшествия
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В столичном ТЦ женщина вскрыла себе вены / фото Максим Торпан / Информатор

В пятницу, 20 июля, в одном из торговых центров Киева женщина порезала себе вены. Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану гипермаркета, которая словила её спутника на краже.

Женщина пыталась таким образом шантажировать охранников ТЦ, которые заподозрили в краже её спутника / фото Максим Торпан / Информатор

По предварительной информации, охранники торгового центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он ее муж, сообщает "Информатор". Как рассказал один из продавцов, мужчина украл в супермаркете рюкзак стоимостью 500 гривень.  Пока он находился в комнате охраны, женщина устроила истерику с криками «выпустите моего мужа». После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в супермаркет, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

Женщина взяла нож в спермаркете и порезала себе вены / фото Максим Торпан / Информатор

На место происшествия прибыли медики и полиция. Женщину госпитализировали, как сообщает издание, её жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, в Киеве полуголый мужчина в крови бил стекла и бросал с крыши шлакоблоки.

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Теги: #Киев#торговый центр#перерезали вены