В Днепре пьяные молодчики жестоко избили пассажира и напали на полицейских (фото)

Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять и избили одного из пассажиров.

В среду, 18 июля, около 19:30, в маршрутке № 87 произошел конфликт. Двое парней в неадекватном состоянии оскорбляли пассажиров и избили молодого человека.

Все началось из-за того, что один из парней отказался оплатить за проезд, сообщает "Информатор".

Читайте также"Хохлы ох**ли": в Кривом Роге мужчина с криком "я русский, бл*" накинулся на журналиста (видео)

На площади Героев Майдана в маршрутку № 87 зашли молодые люди — двое парней и одна девушка. По словам очевидцев, на вид им всем было не больше 20 лет. «Один из парней хотел проехать бесплатно. Водитель и женщины, которые ехали в маршрутке, начали возмущаться. В ответ парни начали их оскорблять», — рассказала очевидица конфликта.

По предварительной информации, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения. «В конечном итоге, парень оплатил за проезд и мы поехали дальше. Эти ребята собиралась выходить на Староказацкой, но на выходе зацепили парня, тот что-то ответил и началась драка. Один из компании его держал, другой — бил. Заступиться никто не мог, так как ехали одни женщины. Мы вызвали полицию», — пояснила очевидица конфликта.

На остановке пьяную компанию уже ждали сотрудники патрульной полиции. «Пока мы ехали от Староказацкой до «Озерки» ребят удалось разборонить. Они вышли из маршрутки и их сразу же задержали правоохранители. Один из парней напал на полицейских, но его быстро угомонили. В итоге их увезли в отделение полиции», — рассказала пассажирка маршрутки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области мужчина жестоко избил женщину в маршрутке.