В Днепре полиция разоблачила крупную сеть онлайн-порностудий, задержали более 20 моделей

Сеть порностудий организовал 39-летний житель Днепра.

В Днепре правоохранители разоблачили двух организаторов сети онлайн-порностудий, а также задержали привлеченных к работе в качестве веб-моделей более 20 женщин.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в марте этого года оперативники областного Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Днепропетровской области получили информацию о функционировании сети онлайн-порностудий.

Читайте такжеМужчине на Житомирщине, снимавшему порно со своей дочерью-младенцем, светит до 10 лет тюрьмы (фото)

По этой информации следователи областной полиции внесли данные в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за создание или содержание мест разврата и сводничество.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сеть порностудий организовал 39-летний житель г. Днепр. Ему в этом помогала 31-летняя местная жительница.

«Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности - координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивание новых «сотрудниц», ведение бухгалтерии, выплаты денег членам группы и тому подобное. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор. Члены группы арендовали жилье на долгосрочной основе, приобретали необходимое оборудование, а также осуществляли рекламу своего «бизнеса». Кроме того, злоумышленники активно привлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин», - говорится в сообщении.

В ходе документирования действий злоумышленников полицейские установили шесть мест расположения порностудий. Указанные квартиры использовались для оказания сексуальных услуг клиентам. При этом установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних.

Согласно сообщению, оперативники и следователи обнаружили 22 женщин, которые были привлечены к работе порностудий в качестве веб-моделей. По установленным адресам, а также в автомобиле, принадлежащем злоумышленникам, правоохранители провели санкционированные судом обыски.

Во время процессуальных действий обнаружено и изъято 18 комплектов техники, среди которых веб-камеры, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятого оборудования - 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумме 16 тысяч долларов и 115 тысяч гривен.

Согласно ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса Украины, по которой следователями квалифицированы действия уличенных злоумышленников, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве разоблачили распространителей детской порнографии.