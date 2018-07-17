На Полтавщине мужчина травмировался при взрыве гранаты, привязанной к воротам его двора
Житель Миргорода Полтавской области получил травмы в результате взрыва гранаты РГД-5, которая была привязана к воротам его двора.
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Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.
«Эксперты на месте установили, что взорвалась граната РГД-5. Именно осколки гранаты травмировали мужчину. Он госпитализирован», - рассказал представитель полиции.
По словам начальника Главного управления Нацполиции в Полтавской области Андрея Замахина, взрыв произошел в момент, когда мужчина открывал ворота.
«Граната была привязана к углу ворот. Если бы она была привязана не там, то могла быть трагедия. Полиция рассматривает разные версии произошедшего, но, скорее всего, это предупреждение. От кого – выясняем», - отметил Замахин.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Миргороде в результате взрыва неизвестного предмета травмирован мужчина.