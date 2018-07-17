Проломили стену: появились подробности побега заключенных из колонии в Одессе (фото)

Их розыском занимаются порядка 15 специальных групп полиции, задействованы органы прокуратуры.

В Одессе трое заключенных сбежали сегодня из исправительной колонии, проломив стену овощехранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Южной исправительной колонии управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Одесской области (№51) Тагир Ахмедов.

По его словам, осужденные проломали стену овощехранилища, откуда попали непосредственно на улицу Люстдорфская дорога, где расположено исправительное учреждение.

Ахмедов утверждает, что сбежавшие были помещены в колонию в разное время, вели себя спокойно, содержались в разных блоках.

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«По предварительным данным, проломив стену овощехранилища и отодвинув заграждение, спрыгнули на Люстдорфскую дорогу… Статьи у них не тяжелые, не опасные. Обычные осужденные, не блатные, не деловые…», — сказал Ахмедов.

В настоящее время их разыскивает порядка 15 специальных групп полиции, задействованы органы прокуратуры.

Напомним, двое из сбежавших отбывали заключение за кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенным в отношение ребенка.