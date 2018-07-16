В Киевской области парень вмешался в ссору девушки с отцом и случайно убил его

15:13, 16 июля 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает полиция Киевской области. Парень толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее на Сумщине 71-летний мужчина, защищая сына, убил старшего сына и двух его друзей.

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Теги: #смерть#Киевская область