В Сумской области 71-летний мужчина, защищая сына, убил старшего сына и двух его друзей

Пенсионер застрелил из охотничьего ружья двух мужчин, а затем ударил ножом своего старшего 46-летнего сына.

В Сумской области 71-летний мужчина, который подозревается в совершении тройного убийства, взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, соответствующее решение сегодня, 13 июня, вынес Белопольский районный суд.

В ведомстве напомнили, что 11 июня в селе Старые Вирки Белопольского района 71-летний пенсионер застрелил из охотничьего ружья двух мужчин, а затем ударил ножом своего старшего 46-летнего сына. От полученных травм все пострадавшие скончались на месте.

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«Такое развитие событий получила семейная ссора между отцом и младшим 37-летним сыном с одной стороны и старшим сыном и тремя его друзьями, прибывшими к нему на помощь, - с другой», - отметили в прокуратуре.

В тот же день пенсионеру было сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

«По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без определения залога. Сейчас проверяется также причастность его младшего сына к указанным преступлениям», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

За содеянное пенсионеру, который до этого не был судим, грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, во вторник, 12 июня, после проведения необходимых следственных действий 37-летнего сына подозреваемого отпустили домой.

«Всех троих погибших вчера похоронили на кладбищах Белополья, Ворожбы и Старых Вирков. Следственные действия по уголовному производству продолжаются», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Белопольском районе Сумской области полиция задержала 71-летнего местного жителя по подозрению в убийстве старшего сына и двух его друзей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумах таксист вмешался в конфликт двух водителей и погиб от удара топором.