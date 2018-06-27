У жителя Запорожской области изъяли опийный мак на 2 миллиона гривень

Правоохранители обнаружили и изъяли почти 11 тыс. кустов снотворного мака с признаками культивации и около 60 кг маковых головок. По ценам «черного рынка», стоимость изъятого - около 2 млн грн.

В Запорожской области сотрудники полиции совместно с УСБУ в Запорожской области изъяли у местного жителя партию наркотических средств на сумму 2 млн грн по ценам «черного рынка».

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП в Запорожской области, вчера, 26 июня, правоохранители провели обыск домовладения жителя города Каменка-Днепровская (Запорожская обл).

По месту жительства мужчины, 1961 года рождения, правоохранители обнаружили и изъяли 10 735 кустов снотворного мака с признаками культивации и около 60 килограмм маковых головок.

По ценам «черного рынка», стоимость изъятого наркотического средства составляет около 2 млн грн.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, солдату-контрактнику в зону ООС прислали 100 г марихуаны.