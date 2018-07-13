Полиция начала расследование ДТП с участием авто нардепа Пинзеника

Также полиция открыла производство по факту хулиганских действий, совершенных по отношению к авто нардепа

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля нардепа Павла Пинзеника в правительственном квартале столицы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, также полиция открыла производство по факту хулиганских действий, совершенных по отношению к авто нардепа.

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"Предварительно установлено, что движение машины «Toyota Land Cruiser» заблокировали несколько десятков человек. Они совершали хулиганские действия и разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что задержали одного из протестующих, которого "обоснованно подозревают в повреждении автомобиля", в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался киевлянин 1991 года рождения.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.