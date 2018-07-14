На Прикарпатье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли четыре человека (фото)
11:23, 14 июля 2018Происшествия
110 0
Погиб водитель и пассажиры микроавтобуса.
В ДТП на Прикарпатье погибло четверо человек / фото dtp.kiev.ua
В с. Подкамень Рогатинского района Ивано-Франковской области в результате ДТП погибло четыре человека.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло вчера, 13 июля.
фото dtp.kiev.ua
"13 июля в 16.41 вблизи с. Подкамень Рогатинского района в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса). Подразделением ГСЧС осуществлена деблокация тел погибших", - сообщили спасатели.
фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, 13 июля в ДТП под Львовом погибли два военных, еще три человека травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter