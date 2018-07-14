На Прикарпатье в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли четыре человека (фото)

11:23, 14 июля 2018
Происшествия
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В ДТП на Прикарпатье погибло четверо человек / фото dtp.kiev.ua

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло вчера, 13 июля.

фото dtp.kiev.ua

"13 июля в 16.41 вблизи с. Подкамень Рогатинского района в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком погибли 4 человека (водитель и пассажиры микроавтобуса). Подразделением ГСЧС осуществлена деблокация тел погибших", - сообщили спасатели.

фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 13 июля в ДТП под Львовом погибли два военных, еще три человека травмированы.

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Теги: #ДТП#ДТП в Ивано-Франковской области