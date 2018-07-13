В Одессе задержали иностранца-наркодилера в футболке с надписью "Эскобар" (фото)

Задержанный планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию Украины.

В Одессе задержали иностранца, находящегося в международном розыске за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области, накануне сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, объявленного в международный розыск по линии Интерпола.

По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.

В частности, оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию Украины.

Интересно, что на момент задержания злоумышленник был одет в футболку с надписью "Эскобар" - фамилия известного колумбийского наркобарона.

Сейчас иностранец находится в СИЗО, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.

Как сообщал УНИАН, в апреле сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали россиянина, который находился в международном розыске.