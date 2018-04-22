В Одесской области пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

13:40, 22 апреля 2018
Общество
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На Одесщине пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда выявили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске.

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При проведении мероприятий контроля в пункте пропуска «Платоново» пограничники Подольского отряда выявили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», - говорится в сообщении.

Фамилия задержанного не разглашается. По данным ведомства, о факте выявления лица информирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киеве. Правонарушитель передан представителям национальной полиции.

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Теги: #пограничники#Интерпол#Одесская область#Госпогранслужба Украины#задержание россиянина