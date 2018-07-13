В Сумской области 70-летняя женщина наехала на маленького мальчика, ребенок погиб

По данным полиции, женщина-водитель автомобиля Chevrolet не справилась с управлением и допустила наезд на 4-летнего мальчика, который с бабушкой в это время шел по обочине дороги.

В Сумской области полиция выясняет обстоятельства гибели в дорожно-транспортном происшествии 4-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, сегодня, 13 июля, в 12 часов по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что в центре города Бурынь под колеса автомобиля попал ребенок.

Согласно сообщению, когда полицейские прибыли на место происшествия, мальчика в бессознательном состоянии уже забрала «скорая».

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«Водителем автомобиля Chevrolet оказалась 70-летняя женщина. Предварительно было установлено, что она не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованный автомобиль Fiat, а также на 4-летнего мальчика, который с бабушкой в это время шел по обочине дороги. Не приходя в сознание, ребенок умер в больнице», - отмечается в сообщении.

Сейчас для проведения необходимых следственных действий автомобиль Chevrolet помещен на спецплощадку полиции.

По факту аварии со смертельным исходом открытое уголовное производство по ч .2 ст 286 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате столкновения с авто на месте ДТП погибли два мотоциклиста.