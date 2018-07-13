В Днепре на предприятии произошел взрыв: есть погибшие (видео)

01:43, 13 июля 2018
Происшествия
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Пожара не было / фото ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси, уточнили в ведомстве. Пожара не было, но взрыв разрушил кирпичную печь и металлический бункер над ней.

Один работник погиб на месте, еще один - скончался в больнице.

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Теги: #Днепр#взрыв#предприятие