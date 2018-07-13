В Днепре на предприятии произошел взрыв: есть погибшие (видео)

В результате взрыва была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

В четверг, 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цеху, два человека погибли.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси, уточнили в ведомстве. Пожара не было, но взрыв разрушил кирпичную печь и металлический бункер над ней.

Один работник погиб на месте, еще один - скончался в больнице.