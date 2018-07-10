В Киеве на станции "Контрактовая площадь" полицейский дубинкой избил мужчину (видео)

В полиции пообещали прокомментировать инцидент позже.

В метрополитене Киева на станции "Контрактовая площадь" полицейский избил дубинкой мужчину. Видео опубликовано в паблике Kyiv Live в Facebook.

В полиции Киева "Украинской правде" сообщили, что уже знают об инциденте, но пока не могут комментировать. "Мы пока не знаем, что произошло. Связались с полицией метрополитена, просмотрим видео, разберем и потом прокомментируем", - сказала сотрудница пресс-службы киевской полиции Яна Неруш.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове уволили полицейских, которые били и издевались над задержанным мужчиной.