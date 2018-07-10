Жестокое убийство на Житомирщине: женщину зарезал 15-летний подросток (видео)

Подозреваемый в убийстве женщины в Бердичеве - из нормальной полноценной семьи, рассказали в полиции.

Утром 10 июля во время брифинга начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко рассказал о том, что убийца 37-летней жительницы Бердичева Житомирской области задержан.

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По словам полицейского, есть неоспоримые доказательства с места преступления и другого места, где убийца выбросил свои вещи, передает Житомир.info.

"Убийце 15 лет. Из нормальной полноценной семьи. Свою вину не признает. Раньше, конечно, не судимый. Прокуратура поддержала обвинение. И меру пресечения - арест без права внесения залога", - рассказал Печененко.

Напомним, 5 июля в Бердичеве произошло дерзкое убийство 37-летней женщины, которая вышла выгулять собаку. Вскоре после того, как женщина вышла из квартиры, ее нашли с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями. Это жестокое убийство породило много слухов и домыслов. Женщину не ограбили, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у убитой.