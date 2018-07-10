Подробности трагедии на Львовщине: 13-летняя девочка зарезала отца, когда была пьяной (видео)

Ребенок избежит тюрьмы, но в семью, скорее всего, уже не вернется.

13-летняя девочка убила своего отца в Дрогобыче на Львовщине. Полиции она рассказала, что нетрезвый мужчина набросился на нее и она, чтобы защититься, ударила его ножом в шею.

На паркете до сих пор следы крови, а в доме страшный кавардак, который пытается убрать друг погибшего, говорится в сюжете ТСН.

"Отец приставил нож к горлу, угрожал ей убийством, и она с целью самозащиты схватила, что попалось под руку, это оказался нож", - рассказал заместитель начальника Дрогобычского отдела полиции Роман Головей.

Удар стал для отца смертельным. Все это полиция знает со слов Вики. Ее мать и 10-летняя сестра в то время уже спали. Когда копы приехали на вызов, выяснилось, что и сам ребенок ужасно пьяный. Девочку сразу госпитализировали, сейчас с ней работают психологи. В полиции говорят, что с отцом Вика ссорилась постоянно.

"Постоянно унижал за то, что она курила, вела антиобщественный образ жизни. Соседи, зная ситуацию, зная данную семью, слышали неоднократный шум, гам, просто привыкли и не обращали на это внимание", - рассказал Головей.

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Подтверждает это и кум погибшего, но добавляет – в самозащиту не верит. Мол, девочка не скрывала, что своего отца ненавидит.

"Я не верю, что он ее бил там. Она не любила его. По моему мнению, все водка. Пока я жив, я с ней говорить не буду", - заявил приятель погибшего Степан.

На странице девочки в сетях информации немного – преимущественно селфи и фото прически. Ее мать сейчас в полиции, соседи с журналистами общаться не хотят, в школе тоже не разговорчивые. Говорят лишь, что никакой агрессии за 8-классницей не замечали. "Она не была конфликтной. Единственный недостаток – она не училась", - призналась учительница.

В службе по делам детей говорят, что за семьей следили, но раньше, когда родители постоянно пьянствовали. Последние же два года в семью не наведывалась, потому что уверяют, они исправились.

"Мать ухаживала за детьми, дети были одеты нормально, были продукты. Не предусмотрено, что мы должны дальше посещать такие семьи. Конечно, если бы было такое обращение, мы бы выезжали", - пояснил начальник отдела службы по делам детей Дрогобычского городского совета Игорь Яким.

Полиция расследует дело как умышленное убийство, но уголовная ответственность за это наступает с 14 лет. Виктории сейчас 13, поэтому, вероятнее всего, вместо ареста с ней будут работать психологи. Домой девочка не вернется, а вместе с сестрой из больницы поедет в детский дом.

Как сообщал УНИАН, в городе Дрогобыч на Львовщине 13-летняя девушка во время ссоры нанесла отцу смертельное ножевое ранение.