На Львовщине 13-летняя девочка ножом убила отца

15:27, 07 июля 2018
Происшествия
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В полиции пояснили, что девочка защищалась от пьяного отца / фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, информацию о преступлении правоохранители получили сегодня ночью.

«Следственно-оперативная группа установила, что между 35-летним жителем райцентра и его 13-летней дочерью возник бытовой конфликт. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать девочке. Защищаясь, она нанесла мужчине проникающее ножевое ранение в шею, что и привело к смерти. Со школьницей сейчас работают психологи», - сообщил начальник Дрогобычского отдела полиции Андрей Билас.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Теги: #нож#Львовщина