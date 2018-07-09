В Киевской области автомобиль наехал на дорожных рабочих, есть погибший

Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия, еще четверо получили травмы.

В результате ДТП в Киевской области в понедельник, 9 июля, погиб сотрудник дорожной службы.

Еще четверо получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ НП области в Facebook. Событие произошло сегодня утром на 36 км автодороги «Киев – Одесса», вблизи села Хлепча Васильковского района.

"63-летний киевлянин - водитель автомобиля «OPEL Vectra», по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы «Автомагистраль», которые наносили дорожную разметку. Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 4 коллег доставлены в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Водителя также доставили в медицинское учреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПКУ.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такого.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса «Фиат Скудо» погиб водитель микроавтобуса, госпитализированы 8 человек.