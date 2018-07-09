Сметал все на своем пути: под Киевом легковушка наехала на бригаду ремонтников, есть погибший (видео)

Водитель на большой скорости по неизвестным причинам въехал в бригаду дорожных ремонтников.

Под Киевом водитель легковушки въехал в бригаду ремонтников, есть погибшие.

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Как говорится в сюжете ТСН, один работник бригады погиб, четверо - в госпитале. Водитель легковушки в 8:00 на участке трассы Киев-Одесса на большой скорости по неизвестным причинам въехал в бригаду дорожных ремонтников.

По словам родных водителя, ему стало плохо. Они также утверждают, что дорожники неправильно установили знаки ограничения скорости.

При этом тормозного пути не замечено, поэтому можно предположить, что водитель сметал все на своем пути и остановился через несколько метров от места наезда.