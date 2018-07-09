В Днепре мужчину расстреляли во дворе собственного дома – СМИ
В ночь на 9 июля на улице Мандрыковской в Днепре неизвестные тяжело ранили мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии обнаружили его соседи.
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Об этом сообщает «Информатор». На место происшествия немедленно прибыла «скорая помощь» и несколько экипажей патрульной полиции.
Отмечается, что потерпевшим оказался 31-летний мужчина, его госпитализировали в областную клиническую больницу имени И. Мечникова. По словам соседей, мужчина находился в тяжелом состоянии: он хрипел и практически не мог говорить.
Очевидцы также видели на месте происшествия нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На поиск подозреваемых направили несколько экипажей полиции.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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