Взрыв миномета "Молот" на полигоне в Ривненской области: стало известно о состоянии раненых военных (видео)

Во время инцидента погибли трое военнослужащих, еще девять были травмированы.

Ни одному из бойцов, раненых накануне на Ривненском военном полигоне, не стало хуже. Трое остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще шестеро - в удовлетворительном.

К ним уже приехали родственники, с ними работают психологи, а иногда и следователи. 9 военных ранены в результате разрыва миномета "Молот". Трое погибли. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Двое закарпатцев, один боец из Днепропетровщины, которых спасают во Львовском военном госпитале, до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. Накануне они перенесли многочасовые операции. Нейрохирурги, сосудистые хирурги и офтальмологи достали из тел раненых осколки, некоторые из них были возле важных органов и угрожали жизни бойцов. Теперь эта угроза миновала. Но впереди еще длительное лечение.

"Оперативные вмешательства были на черепе, головном мозге, в участках возле кровеносных сосудов, которые являются жизненно важными для организма. Некоторым из них будут проведены еще другие оперативные вмешательства, поскольку есть определенные моменты", - говорит начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда.

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Офицера и еще пятерых солдат прооперировали в военном госпитале в Ривне. Из тел извлекли десятки осколков. Их состояние удовлетворительное. И минимум неделю они еще пробудут в стационаре. Родом военные из Ужгорода, Николаева, Тернопольщины и Кропивницкого. Самому старшему - 42, а самому молодому - 24 года.

"Это поверхностные осколки, надбровный участок, конечности, у одного там спина иссечена осколками, где-то в мягких тканях там есть, у одного травматическая ампутация мизинца", - говорит заместитель руководителя Ривненского военного госпиталя Валерий Чернобривец.

Уже сегодня в госпитале с ними работают следователи. Надеясь, что их показания помогут выяснить причины взрыва миномета "Молот". От его разрыва погибло трое закарпатских военных. В Закарпатье и на Ривненщине сегодня - день траура.

Как сообщал УНИАН, во время учений на Ривненском общевойсковом полигоне погибли трое и получили ранения девять военнослужащих. Трагедия произошла 6 июля в 5.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. Решением командующего Сухопутных войск ВСУ учения приостановлены.

На Закарпатье суббота, 7 июля, объявлена Днем траура из-за гибели трех бойцов-уроженцев области на полигоне в Ривненской области.