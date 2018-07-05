Получила 6 ножевых ранений: пропавшую под Днепром школьницу нашли зверски убитой

Тело ребенка со следами насильственной смерти было обнаружено в воде вблизи детского лагеря «Большой луг».

Сегодня, 5 июля, было обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей накануне. В поисках девочки были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также"Вел наблюдение": стали известны подробности убийства полицейского в Киеве (фото)

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от ножевых ранений. При этом местное издание 5692.com.ua сообщает, что их было шесть. Факта изнасилования не зафиксировано.

Сейчас полиция принимает все меры, направленные на раскрытие этого преступления. Продолжается следствие.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве бродячий пес вцепился в лицо 4-летнему мальчику.