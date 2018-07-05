В Киеве парень выбросился с 14 этажа из-за неразделенной любви
14:04, 05 июля 2018Происшествия
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Причиной самоубийства, по словам правоохранителей, стала неразделенная любовь.
В полиции назвали причину самоубийства парня / фото УНИАН
В Соломенском районе Киева 17-летний парень выпрыгнул с 14 этажа жилого дома.
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Трагедия произошла в среду вечером, 4 июля, на ул. Эрнста, сообщили "Обозревателю" в полиции. Очевидцы вызвали "скорую", однако медики уже ничем не смогли помочь - парень умер.
Как стало известно, парень свел счеты с жизнью из-за отношений с девушкой. "Причина самоубийства - неразделенная любовь", - рассказали правоохранители.
Ранее на Киевщине влюбленный подросток оборвал себе жизнь на почве ревности. Ночью после дискотеки парень не справился с эмоциями - и девушка стала свидетелем его последнего шага.
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