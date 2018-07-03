На Киевщине подросток покончил с собой на глазах у любимой девушки (видео)

Парень переживал, что его любовь остается безответной.

На Киевщине влюбленный подросток оборвал себе жизнь на почве ревности. Ночью после дискотеки парень не справился с эмоциями - и девушка стала свидетелем его последнего шага.

От дома подростка к кладбищу дорога покрыта живыми цветами – все село Городище Пустоваровка прощалось с Владиславом, которому было всего 16 лет, говорится в сюжете ТСН.

Люди потрясены тем, что ребенок повесился из-за несчастной любви. "Он рано стал взрослым, зарабатывал деньги, помогал родителям", - говорят местные жители.

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Его лучший друг рассказывает, что Владислав поспорил с любимой девушкой, которую встретил полгода назад. Ее парень считал своей первой и последней любовью, но месяц назад девушка начала встречаться с другим парнем.

В решение парня наложить на себя руки никто из сверстников не поверил. В трагическую ночь пара снова встретилась на дискотеке. "Когда мы опросили девушку, то она пояснила, что парень хвастался перед ней тем, что он совершит самоубийство, если она не будет с ним встречаться. Он таким образом решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - говорят правоохранители.

Петлю на шею он накинул на глазах девушки, а вот что сказал ей на прощание – знает только она. Пока его хоронят, она стоит среди людей, а затем, бледная, молча идет от камеры.

Сейчас все, кто общался с Владом, жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить самое страшное. Мать парня – учительница украинского языка в местной школе. Она сейчас под воздействием успокоительных медикаментов даже слова не может произнести. Отец работает столяром на заводе, у них есть еще младшая дочь. Их единственный сын успел закончить 9 класс и пойти учиться на маляра.

Как сообщал УНИАН, в городе Вишневое под Киевом в одном из новых жилых комплексов девушка выпала из окна.