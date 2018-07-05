В Николаеве с улицы несколько часов не могут убрать труп - СМИ

По состоянию на 10.30 утра мертвый мужчина пролежал посреди улицы более трех часов, прибывшие на место медики забирать тело не стали.

В центре Николаева (улица Адмиральская, возле дома №12) утром 5 июля обнаружили труп мужчины. Несмотря на то, что на место прибыли медики и полицейские, вывезти труп сразу не удалось.

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Как сообщают «Новости N», по словам местных жителей, мертвый мужчина лежал посреди дороги примерно с 7 утра. По внешнему виду погибший похож на бездомного.

Медики «Скорой», прибывшей на место происшествия, лишь констатировали смерть человека, но забрать и вывезти труп они не смогли.

Отмечается, что по состоянию на 10.30 утра мертвый мужчина по-прежнему лежит посреди улицы.

В начале мае сообщалось, что в морге николаевского бюро СМЭ из-за отсутствия судебных разрешений на вскрытие скопилось более 40 тел. Родственники скончавшихся лиц не могли провести их похороны.