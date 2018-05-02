В морге николаевского бюро СМЭ из-за отсутствия разрешений на вскрытие скопилось более 40 тел

Холодильные камеры морга рассчитаны на одновременное хранение 25 тел, но сейчас их уже почти в два раза больше.

Морг Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы переполнен. В данный момент там скопился 41 труп, но специалисты не могут провести их вскрытие из-за отсутствия необходимых для этого судебных решений.

Как сообщает местное издание «Новости-N», родственники умерших в данный момент обивают пороги разнообразных инстанций, поскольку время идет, а возможности похоронить их все еще нет.

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Начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина подтвердила журналистам эту информацию.

«На сегодняшний день в Николаевском областном бюро судебно-медицинской экспертизы сложилась ситуация, связанная с накоплением тел, которые подлежат судебно-медицинской экспертизе. На данный момент у нас находится 41 тело, но нет решения суда», - указала она.

По словам начальника бюро, никаких задержек со стороны специалистов СМЭ нет, и как только судебные инстанции вынесут решения, на основании которых можно будет провести все необходимые процедуры, они будут проведены сразу же, после чего тела будут выданы родственникам.

Отмечается, что тела поступили в морг на протяжении четырех праздничных дней, начиная с 27 апреля. Умершие доставлены как из областного центра, так и из городов и районов области. Их возраст самый разный – от 23 до 92 лет.

Ситуация усугубляется тем, что холодильные камеры в морге областного бюро СМЭ рассчитаны на одновременное хранение 25 тел. Сейчас их уже почти вдвое больше.

Более того, с сегодняшнего дня, по прогнозам синоптикам, начинается рекордная жара – до 30 градусов, Проблему, как подчеркивают в издании, необходимо решить в кратчайший срок.

Как сообщал УНИАН, с 16 марта украинцы не могут свободно похоронить своих родных - это возможно только после экспертизы, которую, в связи с новацией (так называемые "поправки Лозового"), должен назначить суд.