В центре Днепра из-за прорыва водопровода образовался гейзер (фото)

Ремонтники обещают к вечеру аварию полностью ликвидировать.

Утром в Днепре прорвало водопровод на перекрестке ул. Староказацкой и ул. Воскресенской. Вода хлещет из канализационного люка, из-за чего часть улицы превратилась в озеро, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». На месте порыва уже работает КП «Днепрводоканал». Читайте такжеАвария в Харькове: из-под земли бьет 15-метровый "фонтан" (видео)Сотрудники коммунального предприятия обещают к вечеру устранить аварию.

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