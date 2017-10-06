В центре Днепра из-за прорыва водопровода образовался гейзер (фото)
16:34, 06 октября 2017Общество
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Ремонтники обещают к вечеру аварию полностью ликвидировать.
К вечеру обещают аварию ликвидировать \ Мост-Днепр
Утром в Днепре прорвало водопровод на перекрестке ул. Староказацкой и ул. Воскресенской. Вода хлещет из канализационного люка, из-за чего часть улицы превратилась в озеро, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
Из канализации бил гейзер \ Мост-Днепр
На месте порыва уже работает КП «Днепрводоканал».
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