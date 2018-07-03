Главный офис «Киевстар» в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании

16:35, 03 июля 2018
Происшествия
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Из офиса "Киевстар" эвакуировали сотрудников из-за сообщения о минировании / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщила одна из сотрудниц компании.

Отметим, штаб-квартира «Киевстар» расположена по улице Дегтяревская, 53А возле станции метро «Берестейская».

В целом же все учреждение состоит из четырех корпусов, все их эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, 27 июня из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании.

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Теги: #минирование