Главный офис «Киевстар» в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании
16:35, 03 июля 2018Происшествия
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Учреждение состоит из четырех корпусов, все их эвакуировали.
Из офиса "Киевстар" эвакуировали сотрудников из-за сообщения о минировании / фото УНИАН
Главный офис мобильного оператора «Киевстар» в столице эвакуировали из-за сообщения о заминировании.
Об этом УНИАН сообщила одна из сотрудниц компании.
Отметим, штаб-квартира «Киевстар» расположена по улице Дегтяревская, 53А возле станции метро «Берестейская».
В целом же все учреждение состоит из четырех корпусов, все их эвакуировали.
Как сообщал УНИАН, 27 июня из здания Высшего совета правосудия Украины эвакуировали всех сотрудников из-за сообщения о заминировании.
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