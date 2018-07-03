2,58 промилле и угрозы: в Киеве задержали пьяного чиновника за рулем внедорожника (видео)

Когда-то за подобный проступок нынешнего чиновника Высшего специализированного суда выгнали из прокуратуры.

В Киеве был задержан сотрудник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Олег Ляшок.

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Как сообщает «Киев Оперативный» на своей страничке в Facebook, Олег Олегович Ляшок был задержан в одном из спальных районов столицы за рулем автомобиля Toyota, драгер показал 2,58 промилле.

Как отмечается в сообщении, чиновник также является членом общественной организации, «которая косит под копов».

«Сегодня, в одном из спальных районов столицы его остановили за рулем этой Toyota, г.н.з. AI3003EI. В драгере задулось на 2,58 промилле. Об угрозах всем окружающим, видимо, даже и не следует говорить - само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто «порешают»...?», – говорится в сообщении.